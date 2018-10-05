“Türk anayasası modern sisteme yakın”

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 'Hukuk Devleti ve Cumhuriyet Arasındaki İlişki' başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılan Alman hukukçu Prof. Dr. Dr. h.c.Helmut Goerlich Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda insan haklarına değer verildiğini belirten Goerlich, “Federal Almanya Anayasası’nda sadece yorum olarak insandan bahsedilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ise modern sisteme daha yakın” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyuma İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c.Bahri Öztürk, Almanya Leipzig Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Dr. h.c.Helmut Goerlich, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“‘HUKUK DEVLETİ’NDE BELİRLEYİCİ KAVRAM DEVLET DEĞİL HUKUKTUR”

“Hukuk Devleti ve Cumhuriyet Arasındaki İlişki” konulu sempozyumda ‘Cumhuriyet’ ve ‘hukuk devleti’ kavramlarından bahseden Alman hukukçu Goerlich, devlet hukuku kavramının zamanla yerini ‘hukuk devleti’ kavramına bıraktığını vurguladı. Goerlich, “Hukuk devleti kavramı, 1798’de ortaya çıkmıştır. Böylece burada belirleyici olanın devlet değil hukuk olduğu söylenmesi amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhuriyet ve hukuk devleti kavramı bir terminoloji olarak anlaşılabilir. Cumhuriyet kavramı hukuk devletinin nitelikleriyle doldurulup ana kavram yaratılmıştır. Federal Almanya Anayasası’nda ise böyle değildir. Cumhuriyet kavramı, yalın bir şekilde bırakılmıştır” diye konuştu.

“TRUMP OY ÇOKLUĞUNA SAHİP OLMADAN GÜÇ SAHİBİ OLDU”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın modern olduğunu ve anayasada insan haklarına değer verildiğini dile getiren Goerlich, diğer anayasaları da değerlendirdi. Avrupa Birliği Anayasası ile ABD Anayasası’nın kıyaslanamayacağını ifade eden Prof. Dr. Dr. h.c.Goerlich, “Fransa Cumhuriyeti Anayasası’nda, ABD Anayasası’na değinmek de gerek. Fransa Cumhuriyeti Anayasası’ndan çok farklı bir yapıya sahip. Bir seçimde oy hakkı eşit değildi ve bu hala devam etmektedir. Şu an Trump da, oy çokluğuna sahip olmadan güç sahibi oldu ve Başkan oldu. Her oy eşit sayılmıyor. Avrupa Birliği Anayasası ile ABD Anayasası kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İNSAN HAKLARINI, MADDESİNE YAZILI OLARAK ALMIŞTIR”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” yazdığını hatırlatan Goerlich, “Federal Almanya Anayasası’nda insan haklarından yorumla bahsedilebilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarını yazılı olarak maddesine almıştır. İnsan haklarının ele alınması da modernleşmenin bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Çok uzun yıllar sonra insan hakları, Cumhuriyet’in bir unsuru olarak kabul edilmemiştir ancak Türk anayasası bunu direkt maddesine almıştır” dedi.

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