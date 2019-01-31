Turist sayısında yüzde 22'lik rekor artış; Ruslar ilk sırada

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 Türk vatandaşın da dâhil olduğu rakamlarla birlikte 2018 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 46 milyon 112 bin 592 olduğu belirtildi. Türkiye'nin, turizmde son yılların rekorlarını kırmaya ve yükselişini sürdürmeye devam ettiği dile getirilen açıklamada şöyle denildi:"Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından turizm sektöründe 2018 yılında 29 milyar 512 milyon 926 dolar gelir elde edildi. Turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi."RUS ZİYARETÇİ 2018’İN BİRİNCİSİAçıklamada, bakanlığın Ocak-Aralık 2018 dönemi yıllık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,84 artış yaşandığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:"En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi. Türkiye’yi geçtiğimiz aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’ye Aralık 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan birinci, Almanya ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı İran ve Rusya Federasyonu izledi."