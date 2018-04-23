Turgutlu Belediye Başkanı: O nikahı bizzat ben kıyarım

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, "Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtı nedeniyle nikah memurun nikahını kıymadığı gelin Hatice Koşman (24) ve Turgut Dinçer Güneri'ye (26) MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'den yüreklerine su serpen açıklama geldi. Başkan Şirin, önceliklerinin konuyu tatlıya bağlamak olduğunu belirtip, "Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır" dedi.Turgutlu'da yaşayan ve bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri, evlilik kararı aldı. İki genç, geçen 21 Nisan'da Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin Koşman, "Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki, evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, "Ben gidiyorum" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi. Yaşanan bu ilginç olay ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.BAŞKAN'DAN AÇIKLAMAMHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Olayın yaşandığı gün kendisinin bir programda olduğunu, yaşananlardan sonradan haberi olduğunu belirten Başkan Şirin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatildeyiz. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceğiz ve çözüme kavuşturacağız. Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur. Nikah tarafları tanıdığımız isimler. Bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır" dedi.Nikah işlemlerinin hızlanması konusunda belediye başkanlığı olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da belirten Başkan Şirin, "Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. 'Hayır' denmesinin hemen ardından, 'demek ne mümkün' cevabı gelince, memurumuz nikahı iptal etmiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayıcılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şu an yok. Önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması" diye konuştu.

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