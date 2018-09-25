Turceli'de sokak hayvanları bakımevi, törenle açıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ Belediyesi tarafından, Türkiye'nin en işlevsel, doğal yaşam alanına sahip, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezi açıldı.

Tunceli Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı için düzenlenen törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Timur Ugan ve hayvanseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Timur Ugan, barınaktaki donanımların Türkiye'nin en büyük illerindeki barınaklarda bile olmadığına dikkat çekerek, şunları konuştu:

“Tunceli Bakımevi, Doğu Anadolu'ya açılan çok önemli bir kapı oldu. Sayın Valim Tuncay Sonel'in Tunceli'ye gelmesiyle, 9 ayda bakımevinin inşası bitirildi. Tam teşekküllü, İstanbul'da bile olmayan malzemelerle donatıldı. Bu bakımevi, sadece sokak hayvanlarına değil, yaban hayatına da hizmet verecektir. Yeni atanan bakımevi yöneticileri, veteriner hekim arkadaşlara ve bakımevi personeline teşekkür ederim. Burayı örnek bir bakımevi haline getireceklerine inanıyorum. Sokak hayvanları bakımevi şu ana kadar gördüğüm en modern ve düzenli bakımevi, bu durum beni çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vali Tuncay Sonel ise her hafta yaptığı okul ziyaretleri sırasında öğrencilerden gelen barınak talebi üzerine çalışmalar yürütüp, sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezini hayata geçirdiklerini söyledi. Vali Sonel, "Çocukların bu istediğini kıramazdım ve çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Sonel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl yapmış olduğumuzun okul ziyaretlerinde öğrencilerimiz 'Vali Amca rehabilitasyon merkezimiz yok. Sokak hayvanları dışarıda ve onlara zarar verenler var" dediler. Sokak hayvanları bizim dostlarımız. Onların da sıcak bir yuvaya, bir kap yemeğe ve tedaviye ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlarımızla birlikle içinde bulunduğumuz 17 dönümlük araziye hem veterinerlik hizmetlerinin yapılabileceği, hem tedavilerinin yapılabileceği, yapıldıktan sonra doğal bir ortamda gezebileceği, doğal yaşam alanlı barınağını bitirmiş olduk. Barınağımız, 500 hayvan kapasiteli. Şu anda 402 köpek, 7 kedi ve 1 eşeğe burada bakılıyor. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarımız da var."

Konuşmaların ardından Vali ve beraberindeki protokol açılışı gerçekleşen barınağı gezerek bilgi alırken, barınakta bulunan köpekleri sevdi.

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine yapılan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz sokak hayvanları barınabilecek. Merkezde, yaralanan ve hastalanan hayvanlar da tedavi edilebilecek. Rengarenk 100 kulübenin bulunduğu merkezde, oluşturulan doğal yaşam ortamıyla hayvanlar doğal ortamlarından uzaklaşmamış olacak. 500 hayvan kapasiteli barınakta, 24 saat bolunca bir veteriner bulundurulacak.

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