Tuncelili kadın güvenlik korucuları Mardin'i gezdi

TUNCELİ'de zor şartlar altında terörle mücadelede yoğun çaba gösteren kadın güvenlik korucuları için Mardin gezisi düzenlendi.

Tunceli kırsalında terörle mücadele faaliyetlerinde görev yapan 35 kadın güvenlik korucusu, Mardin'de 3 günlük geziye katıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından düzenlenen gezide, kadın güvenlik korucuları, çocuklarıyla birlikte Mardin'in tarihi ve turistik yerleri ile inanç merkezlerini ziyaret etti.

Vali Sonel, kadın güvenlik korucularının bölgede zorlu bir görev yaptıklarını, terörle mücadelede alınan başarıda pay sahibi olduklarını dile getirdi. Sonel, "Kadın güvenlik korucularımız, jandarmamız ve polisimizle omuz omuza çok zor şartlarda terörle mücadele ediyorlar. Onlara bu süreçte moral vermek amacıyla bu geziyi organize ettik. Kadın güvenlik korucularımıza düşen görevler çok daha fazla. Çünkü güvenlik koruculuğu görevlerinin yanında annelik görevleri de var. Düzenlediğimiz bu geziyle çocuklarıyla birlikte hem ülkemizin en güzel illerinden Mardin'i gezdiler hem de moral depoladılar" dedi.

Geziye katılan kadın güvenlik korucuları, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Sonel'e teşekkür etti.



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