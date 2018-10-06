Tunceli'de Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Burak EMEK-Erkan BAY/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'de ilk kez düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası, bugün sabah saatlerinde kortej yürüşünün ardından nefes kesen yarışlarla başladı.

Valilik ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Tunceli'de bu yıl ilk kez yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası, bugün törenle başladı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcileri ve sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kent merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkın'da toplanan gruplar, kortej eşliğinde Millet Bahçesi'ne yürüdü. Burada sporcuların hazırlıklarını tamamlamasının ardından yarışlar başladı.

SPORCUDAN VALİ'YE TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

Nefes kesen şampiyonada Munzur Nehri'nde ilk olarak flyboard gösterisi yapıldı. Bu sırada Vali Sonel, gösterileri vatandaşlarla izlemek üzere nehir kenarına geldi. Sporculardan biri, flyboard ile sudan yaklaşık 15 metre yükselip, ardından kıyıya gelerek göğsünde taşıdığı Türk bayrağını Vali Sonel'e verdi. Sonel, bayrağı öperek teslim aldı.

'TUNCELİ DOĞA SPORLARININ YERİ OLDU'

Törende konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin ilkler ve huzur şehri olmaya devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Güvenlik güçlerinin teröristlerle kahramanca mücadelesinden sonra devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanına gösteriyoruz. Artık Tunceli turizm şehri oldu. İlk kez mayıs ayında Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası yapmıştık. Bugün de yine Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapıyoruz. Artık Tunceli; Munzur'uyla ve Pülümür'üyle, doğal güzellikleriyle adeta bir turizm kentine kavuştu. Doğa sporlarının yeri oldu. Burada yamaç paraşütleri ve onun yanında kanyoncuları ile getirdiğimiz gondollar, sürat tekneleri adeta Akdeniz gibi görünüme kavuşturdu. Huzur olunca tabii vatandaşımızın Tunceli'ye ilgisi de fazlalaşıyor. Geçen yıl Tunceli'ye giren araç sayısı bir yılda 750 bin iken, bu yıl ilk 8 ayda 1 milyon 300 bine ulaştı. Otellerimiz dolu. Biz sizlerin aracılığıyla, 'Gelsinler, Tunceli'nin bu güzelliğini görsünler' diyoruz. 15 aydır hem valilik hem de belediye başkanı görevimiz var. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler 1 yıl gibi kısa sürede faaliyete geçti. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın yöreye desteği var."

Sporcular ve teknik heyetten oluşan 80 kişilik kafile, gün içerisinde çeşitli dallarda yarışacak.



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