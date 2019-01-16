Tunceli'de karayollarında mahsur kalan 301 kişi kurtarıldı

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu kapanan karayollarında mahsur kalan 55 araçtaki 301 kişi, kurtarıldı.Tunceli- Pülümür karayolu, dün saat 22.00 sıralarında çığ düşmesi sonucu kapandı. Kar yağışı ve tipinin etkisini artırdığı karayolunda mahsur kalan 6'sı otobüs, 2'si TIR, toplam 55 araçta 236 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında kriz masası kurularak, kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Kızılay, jandarma, polis, sağlık, Karayolları gibi çok sayıda kurum katıldı. Vali Sonel de çalışmaları yakından takip etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarılarak kent merkezindeki otel, yurt ve spor salonlarında misafir edildi.Tunceli-Ovacık yolunda ise mahsur kalan 3'ü minibüs, 8 araçtaki 65 kişi de ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

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