MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de 16 Ocak çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.
Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (4)
MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle kamu çalışanı engelli ve hamilelerin...
MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
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