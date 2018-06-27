Tunceli'de 500 metrelik uçurumda nefes kesen atlayış

TÜRKİYE'nin hava sporları için atlanabilir noktalarının haritasını çıkarmak için çalışmalar yürüten Türkiye Hava Sporları Federasyonu üyesi Cengiz Koçak ile Ferdi Toy'un Tunceli'de 500 metrelik bir uçurumdan yaptıkları atlayış, nefes kesti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Kurulu üyesi Cengiz Koçak ile federasyon üyesi Ferdi Toy, Türkiye'nin hava sporları için atlanabilir noktalarının haritasını çıkarmak yaptıkları çalışmalar kapsamında Tunceli'ye geldi. Koçak ve Toy'un tespit ettikleri yüksek alanlarda yaptıkları atlayışlar büyük heyecan yarattı.

Tunceli Merkez Sinan köyü yakınlarındaki Pülümür Vadisi içinde yer alan Sinan Kalesi'ndeki 500 metrelik uçurumda base jump atlayışı gerçekleştiren sporculardan Cengiz Koçak, kentte hava sporları için birçok atlayış noktası bulunduğunu ve bu atlama alanlarının tespiti için keşif çalışması yaptıklarını belirtti. Koçak, "Tunceli benim için gördüğüm andan itibaren çok heyecan yaratmış bir yer zaten. İnanıyorum ve biliyorum ki, ilçelerine de gidince oralarda bulacağım uçurumlardan yapacağım wingsuit ve base jump atlayışlarıyla, belki de Türkiye'de adından bu alanda söz ettirebilecek, bize sunacak diye benim umudum var. Çok ciddi ve keskin bir umut. Eğer bunları hayata geçirebilirsek, o zaman bunları nasıl yöneteceğimiz üzerine konuşup, burayla ilgili geleceğe dair projeler yapacağız. Bugün Sinan Kalesi'ndeki uçurumda çok güzel bir atlayış yaptım. O uçurumun dipten yüksekliği 62 metre. Ama atlayış noktası ile yere inme noktası arasındaki mesafe yaklaşık 500 metre. Yani atlayıp, paraşütü açıp 500 metre çökerek uçup yere inebilirsiniz. Bölgenin şu ana kadar bana sunduğu ilk atlayış noktası burası oldu. Eminim ki Tunceli'de başka birçok yer çıkacak karşıma" dedi.

Tunceli'de birçok atlayış noktası olduğunu, doğanın müthiş güzel olduğunu anlatan Koçak, "Tunceli yakın zamanda hava sporları alanında önemli bir merkez olmaya aday ve bir turizm merkezi olacak kapasiteye sahip. Tunceli su sporlarıyla zaten ivmeyi kazanmış bir şehir. Böyle hava sporlarında da Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun ve Valiliğin de desteğiyle hava sporlarını da dahil ederek, bir tür aslında Avrupa'daki, Avusturya'daki Innsbruck şehrine benzer birçok sporun bir arada yapıldığı, gelen insanların hava sporlarıyla, su sporlarıyla, doğa sporlarıyla tırmanış gibi ya da doğa yürüyüşleri gibi sporlarla kendilerini ifade edebilmeleri için ideal bir alan. Ama amaç şu; burada yaşayan çocukların, gençlerin bunları görerek, ilham alması ve gelecekte bu sporlara kendilerini adamaları, buradan kendilerine profesyonel bir yaşam kurmaları. Aynı zamanda bölgenin kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımaları" diye konuştu.

Tunceli'de birçok noktada yamaç paraşütü ile atlayışlar yapan yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ise atlayışların ardında yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

"Tunceli'de 2 gündür çalışma yapıyoruz ve yamaç paraşütüyle uçulabilecek şu anda halihazırda uçtuğum 3 yer var. Ayrıca uçulabilecek birçok yer daha var. Arkadaşım ile birlikte burada yamaç paraşütü ve diğer hava atlayışlarının yapılabileceği alanlar üzerinde çalışıyoruz. Tunceli hava sporları anlamında inanılmaz bir doğaya sahip. Çalışmalarımız devam ediyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de destekleriyle oldukça güzel yerler buluyoruz ve turizme kazandıracağımız bir bölge burası. Oldukça güzel yerler var burada bu yaptığımız spor için. Devamında çok daha güzel işler burada yapacağımıza inanıyorum. Her şey güzel olacak."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×