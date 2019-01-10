TÜGİAD Başkanı: KOBİ destek paketi daralmanın şiddetini azaltacaktır

İSTANBUL,()- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kobi Değer Kredilerine ilişkin destek paketlerine iş dünyasından olumlu açıklamalar geldi. TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu,”2019 yılının ilk yarısında daha etkili olacağını düşündüğümüz daralmanın şiddetini azaltacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörüne azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500 bin TL kredi verilecek. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olamayacak” dedi.

KOBİ’lere finansman destekpaketinin açıklanmasını heyecanla beklediklerini geçtiğimiz günlerde ifade eden Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da yazılı bir açıklama yaparak bu çalışmadan ötürü genç iş insanları adına Bakan Albarak’a teşekkür etti.

“İLK 6 AYİN ÖDEMESİZ OLMASI KRİTİKTİR”

Açıklamalar çerçevesinde söz konusu programının Hazine'ye herhangi bir etkisinin olmayacağının anlaşıldığını belirten TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, ”Bunun anlamı teminat noktasında kamusal herhangi bir destek sağlanmayacağıdır. Bankaların kendi inisiyatifleri ile karar vereceği kredi tahsislerinde, riski ne kadar üstlenecekleri soru işareti. Önceki uygulamalardan biliyoruz ki, bankalar bu tür durumlarda zaten finansmana erişim imkanı olan firmalara kredi kullandırmakta, küçük de olsa riskli firmalara kredi tahsisi yapmamaktadırlar. Hazinenin bu noktada kendisine gelen şikayetleri, uygulama sonuçlarını yakindan takip etmesi gerekmektedir. Son olarak ilk 6 ayin ödemesiz olması kritiktir. Özellikle 2019 yılının ilk yarısında daha etkili olacağını düşündüğümüz daralmanın şiddetini azaltacaktır” dedi.

“FİRMALARIN KOBİ OLMASI YERİNDE BİR UYGULAMA”

Bakan Albayrak tarafından açıklanan Kobi Değer Kredisi’nin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini açıklayan Şohoğlu, "Bu yılın başında açıklanan kredi kartı borçlarının kamu bankaları kanalı ile yeniden yapılandırılması, futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılması, belirli bir büyüklüğün üzerindeki firmaların bankalara olan borçlarının geçen seneden itibaren yapılandırılmaya başlaması ve bugüne kadar toplamda 128 milyar TL'yi bulan yeniden yapılandırılmanın bir parçasıdır. 20 milyar TL'lik rakamsal büyüklüğe bakıldığı zaman 2017 senesinde uygulanan ve 250 milyar TL'yi geçen KGF destekli kredilerinin oldukça gerisinde, buna karşılık 5 milyar TL'lik kredi hacmi yaratan nefes kredilerin üstünde olduğu görülmektedir. Kredilerin özellikle ihracatçı ve imalatçı firmalar odaklı kullandırılması, bu firmaların aynı zamanda KOBİ olması yerinde bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİN EŞİT ORANDA KULLANDIRILMASI GEREKİYOR”

Özellikle 2018'in ikinci yarısı ve 2019'da devam etmesini beklediğimiz iç talepteki daralma ile birlikte düşünüldüğünde, zaten ihracat kabiliyetine sahip olan firmaların söz konusu iç talepteki daralmadan daha az etkilendikleri söyleyen Şohoğlu,“Aynı zamanda ihracatçı firmalara yönelik olarak Eximbank kredilerinin mevcudiyeti düşünüldüğünde, Türkiye'de imalat yapan hizmet üreten tüm KOBİ'lere eşit oranda kullandırılması yerinde olacaktır. Zira mevcut sorun iç pazardaki likidite sorunudur. Birbirini tetikleyerek tüm piyasa aktörlerinin etkileyen likidite sorunu, gerçekten ihtiyacı olan firmalara finansman kanallarının açılması ile yavaşlatılabilecektir” dedi.

YAPISAL REFORM VURGUSU

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu ayrıca, kısa dönemli nefes aldıran bu destek paketlerini olumlu karşılamakla birlikte, yapısal reformların kapsamlı şekilde bir an önce planlanması ve uygulamaya geçirilmesiyle, ekonominin uzun soluklu olarak istikrara ve güvenceye kavuşacağını vurguladı.