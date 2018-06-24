Tüfenkci'nin sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 339 seçmenin oy kullandığı sandıkta partisine 155, Recep Tayyip Erdoğan'a ise 211 oy çıktı.

Bakan Tüfenkci'nin eşi Ayşe Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu'nda oyunu kullandığı 2 bin 248 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 339 seçmenin oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 211, Muharrem İnce'ye 83, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'a 5, Meral Akşener'e 27, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı 9 oy ise geçersiz sayıldı. 27'nci dönem milletvekilliğinde ise oyların 155'ini AK Parti, 64'ünü MHP, 56'sını CHP, 24'ü İYİ Parti, 16'sı HDP, 10'u Saadet Partisi ve 1'i Vatan Partisi'ne çıktı. 5 oyun Cumhur, 1 oyun ise Millet İttifakına çıktığı sandıktaki 7 oy ise geçersiz sayıldı.

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