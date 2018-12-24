TÜBİTAK şampiyonu öğrencilerinden 'İyilik Hareketi'

Turgay İPEK/ERZURUM, () - TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi olan Atatürk Üniversitesi 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi öğrencileri, Erzurum'da soğuk kış aylarında donma tehlikesi geçiren kuşlar için hazırladıkları evleri ağaçlara astı. Öğrenciler, halktan kuşevlerinin çevresine yiyecek bırakmalarını istedi.

Atatürk Üniversitesi'nde bir grup genç tarafından kurulan 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi öğrenciler, Aralık'ta düzenlenen TÜBİTAK yarışmasında sosyal girişimlerinin adını taşıyan 'Güçlü İyilik Projesi' ile katıldı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik yarışmasına 20, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri yarışmasına 13, 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje yarışmasına ise 16 eser finalist olarak katıldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren serginin ardından kazananlar belirlendi. Sosyal girişimci üniversite öğrencilerinden oluşan 'Güçlü İyilik Hareketi' ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri vizyonu üzerine çalışmak üzere ürettiği mobil uygulama ile Girişimcilik ve Yenilikçilik yarışmasında Türkiye sergisinde yerini aldı. Proje yürütücüsü ve kurucusu olarak yarışmaya katılan Ravzanur Eker, Güçlü İyilik projesi ile Türkiye sergisinde sosyal girişimcilik kategorisinde birinci oldu.

İYİLİKTEN GÜÇ ALIYORLAR

Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ravzanur Eker, insanların sürekli kötü şeyler duyma ve öğrenme durumunu onları iyiliğe ve girişimlere yönlendirerek değiştirmek istediklerini söyledi. Eker, "Bir yılı aşkındır çalıştığımız projemizde insanların yüreğine güzelliklerle ve iyiliklerle dokunmaya çalışıyoruz. Psikologlarla yaptığımız kaygı testlerinde, iyilik görevlerinin ve iyilik haberlerinin insanları mutlu ettiğini kanıtladık. İnsanları küresel hedefler için tasarlanan iyilik görevlerini yapmak üzere sokaklara çıkarmak, onları girişimlere yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz mobil uygulama ile küresel hedefler konusunda farkındalık uyandırmak isteyen herkes iyilik görevleri tasarlayabilecek. Şuan 20'den fazla şehirde bulunan dijital ekibi ve 4 şehirde bulunan saha ekibi ile Güçlü İyilik ailesi bu başarının en büyük sahibi. Biz birbirimizden, biz iyilikten güç alıyoruz. Projemizi geliştirerek iyilikle dokunulmayan yürek bırakmamak istiyoruz. İnsanların içindeki iyiliğe inanarak çıktığımız bu yolda daha emin daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu ödül hepimizin. Bu ödül yüreği iyilikle atan tüm güçlü yüreklerin. Güçlü İyilikle dünyayı güzelleştiren bir hikâyenin tam ortasındayız. Bu hikâyeyi çok büyük hayaller süslüyor. Hayallerimiz için artık kocaman bir aile olarak çalışıyoruz. Bu ailenin her ferdini karşılaştıkları zorluklara rağmen mesafe fark etmeksizin hiç vazgeçmeden çalıştıkları için, bu büyük başarı için tekrar tebrik ederim" diye konuştu.

GEÇEN YIL KEDİ, BU YIL KUŞEVLERİ YAPTILAR

'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi gençler, geçen yıl sokak kedileri için yaptıkları 50 evi şehrin farklı noktalarına bıraktı. Bu yıl da TUBİTAK'ta elde ettikleri başarının ardından kolları sıvayıp kampüsteki ağaçlara asılmak suretiyle 19 kuşevi yaptılar. Üniversitenin atölyesinde kendi becerileri ile yaptıkları evleri ağaçlara asan öğrenciler, halktan kuşevlerinin çevresine yiyecek bırakmalarını istedi.

Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker şunları söyledi:

"Kışın en şiddetli yaşandığı Erzurum'da soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerekiyor. Küresel hedefler için çalışırken herkesin fikir belirteceği toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda bir sorun bu soruna bir çözüm ürettikten sonra çözüm sürecini beraber tasarlıyoruz. Kuşevi iyilik görevinde nesli tükenmekte olan kuşlar ile ilgili bir farkındalık çalışmamız oldu. Kuşevlerine nesli tükenmekte olan kuşların isimlerini yaptığımız bir anketle belirledik. Bu anket sürecinde de ekibimizin araştırıp belirlediği kuşlarla ilgili sosyal medyada #hayatkısakuşlarüşüyor tagi üzerinden bilgilendirmeler yaptık. Hava koşulları çok zor. Ağaç lokasyonları belirlenirken de kuşevleri asılırken de Güçlü İyilik ailesi büyük bir özveri gösterdi. Organizasyonun tüm süresince büyük emek sarf ettiler. Hepsinin yüreklerine ve emeklerine sağlık. Şimdi kuşevlerini yerleşke haritası üzerinde göstererek herkesin yem bırakması için bir iyilik görevi tasarlayacağız. Buradan da bu görev için çağrıda bulunmuş olalım. Atatürk Üniversitesi'ne bize sağladığı atölye şartları ve destekleri için de teşekkür ediyoruz."



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