TTK'ya iş başvurusundaki yoğunluk normale döndü

ZONGULDAK’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1000 yer altı üretim işçisi için ilk günkü başvuru yoğunluğu normale döndü.

TTK'ya alınacak 1000 işçi için Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki Çalışma ve İş Kurumu önlerinde, ilk gün gece başlayan ve gün boyu süren yoğunluk ikinci günde normale döndü. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, başvuruların Alo 170, kurumun internet sitesi, ildeki tüm belediye ve ticaret sanayi odalarından da alınabileceğini duyurmalarına rağmen ilk gün kurum önünde bir yoğunluk yaşandığını söyledi. Personelin özverili çalışmasıyla ilk günü sorunsuz tamamladıklarını, bugünse yoğunluk yaşanmadığını ifade eden Demirsu, "TTK'ya alınacak bin işçi için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. Başvurular başlamadan bir ay öncesinden duyurularımızı yaptık. Ancak önceki gün akşam saat 21.30 itibariyle kurum kapısında kuyruk oluşmaya başlamıştır. İlerleyen saatlerde ben takip ettiğimde daha fazla kişinin kapıya geldiğini gördüm. Gece sahaya indim işsizlerimiz ile tek tek görüşerek soğukta boşuna beklememeleri gerektiğini bizim onları mağdur etmeyeceğimizi, başvuruların yapılabileceği diğer yöntemleri anlattım. Ancak onlar güvenemediler ve beklemeyi tercih ettiler" dedi.

Kapıda bekleyen kalabalıktaki gençlerin tamamının işsiz olarak nitelendirmemek gerektiğini belirten Demirsu, özel sektörde çalışıp kamuda çalışmak isteyen birçok gencin de olduğunu söyledi. Çoğunun işten izin alma sıkıntısı yaşadıkları için kuyruğa girme düşüncesiyle kuruma geldiğini anlatan Demirsu, "Başvuruları 50'şerli gruplar halinde aldık. Genel müdürlüğümüzden de internet hızını artırmalarını istedik. Bunların tamamı olmuştur. Biz de daire içerisinde sistemsel şekilde dağılımları yaptık. Sistemimiz hızlı olduğu için dün öğle saatlerinde kuyruğu erittik. Tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer noktalarda ve internetten başvuruların yapılması bizi önemli ölçüde rahatlatmıştır. Cumartesi-Pazar kurumumuz yine açık kalacaktır. Pazartesi gece yarısına kadar tek kişi kalmayacak kayıt etmediğimiz. Şu an her şey normale dönmüş durumdadır" diye konuştu.

Başvurular, 18 Şubat saat 00.00'a kadar devam edecek.



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