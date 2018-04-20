'Troya' temalı uçak göklerde

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı nedeniyle ilan edilen 2018 Troya Yılı kapsamında, Türk Hava Yolları'nın filosundaki A321 tipi bir uçak, Troya temalı giydirildi.

Troia Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20'nci yıl dönümü olması nedeniyle ilan edilen 2018 'Troya Yılı' kapsamında bölgenin tanıtımı için küresel çapta etkinlikler gerçekleştirilecek. Dünyanın 121 ülkesine sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da 'Troya Yılı' tanıtımına özel giydirmeli uçağıyla destek olacak.

Bugün, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın katılımlarıyla, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni hangarında düzenlenen lansmanda basına tanıtılan uçak, yapacağı seferlerle bölgenin bilinirliğine ilave katkı sağlayacak.

Lansman toplantısında konuşan M. İlker Aycı, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemiz ve değerlerimizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Tarihi, M.Ö. 3 binlere dayanan Troya, Anadolu’nun destanlara konu olmuş, eşsiz medeniyetlerinden biridir. Troya temalı uçağımız, sefer yaptığı noktalarda bu eşsiz bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm dünyayı, Troya’yı görmeye, ülkemize davet ediyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "1998 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Troya, dünyanın en önemli antik yapılarından birisi olma özelliğine sahip. Üzerinde yaşadığımız bu benzersiz coğrafyanın en köklü yapı taşlarından birini teşkil eden bu görkemli arkeolojik değerin muhafazası, günümüze kadar ne denli titizlikle sağlandıysa, bundan sonra da yine bizlerin ve gelecek nesillerimizin bilinçli yaklaşımıyla devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2018 yılını, Troya Yılı ilan etmesi nedeniyle bir uçağını Troya temasıyla giydiren ve böylelikle bu uçağın ulaştığı her noktada Troya’nın ve ülkemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak olan Türk Hava Yolları’na, daima sergilediği milli duruş için teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.



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