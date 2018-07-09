Tren Kazasının Ardından Soru İşaretleri

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında Uzunköprü-İstanbul seferini yapan 362 yolculu trenin 6 vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Kaza sonucunda 24 kişinin öldü, 318 kişi de yaralandı.

Facianın lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprağın kayması sonucu rayların boşlukta kalması sonucu meydana geldiği açıklandı.Uzun süre kapalı olan tren yolunun, 1 Mayıs 2018’de yani yaklaşık bir buçuk ay önce seferlere açıldığı öğrenildi.

YOL KONTROLÜ YAPILMIYOR MUYDU?

Kazaya sebep olan menfez göçüğü ‘bölgede düzenli yol kontrolü yapılmıyor muydu?” sorusunu akıllara getirdi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise yolun kontrolünün Nisan ayında yapıldığını söyledi.

BEKÇİ YOK MUYDU?

Tren yollarında toprak kayması gibi durumların sık sık meydana geldiğini belirten uzmanlar, raylardaki kontrollerin ise düzenli olarak, sadece bu işi yapan TCDD işçileri tarafından yapıldığını hatırlattılar.Bu görevlilerin raylardaki bu tür bozulmaları makinistler başta olmak üzere gerekli birimlere bildirdiklerini belirten uzmanlar, bölgede bekçi olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladılar.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 09:43