Tramvay hattının elektrik kablolarını çaldılar

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin 71 Evler-Şehir Hastanesi-75.Yıl Mahallesi arasında devam eden tramvay hattı çalışmalarında, kimliği belirsiz kişilerce enerji nakil kabloları çalındı.

Hatlara enerji verilmeye başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan hırsızlıkların can kaybına yol açabileceğini belirterek bu kişileri uyardı. Şehrin 2 ayrı noktasında tramvay hattı çalışmalarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar sırasında canını tehlikeye atarak malzeme hırsızlığı yapanları uyardı. Emniyet birimlerinin de konuyla yakından ilgilendiğini belirten yetkililer, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi hattında enerji nakil kablolarının bir kısmının çalındığını, bir kısmına da zarar verildiğini belirttiler. Yetkililer çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğinden hatta enerji verildiğini ve bu tür girişimlerin can kaybına yol açabileceğini belirttiler.

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