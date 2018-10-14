Tramvay hattı bakımında çalışan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

KAYSERİ’de raylı sistem hattında çalışken tramvay bakım ve yük taşıma aracının çarptığı işçi Mehmet Sağlam (54), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.Kayseri’de geçtiğimiz hafta pazar günü meydana gelen kazada raylı sistem hattının bakım onarım işinde çalışan Mehmet Sağlam’a, tramvay ‘bakım ve yük taşıma’ aracı çarptı. ağır yaralanan Sağlam, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlam, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. 4 çocuk babası Sağlam, Pınarbaşı İlçesi Yukarı Karagöz Mahallesi’nde bugün son yolculuğuna uğurlandı.Aile yakınları, kazanın Tuna Kavşağındaki tramvay hattında meydana geldiğini belirttiler. Sağlam’ın, gece 3 ile 5 saatleri arasında hat üzerinde bakım, onarım çalışması yapan ekipte görev yaptığını belirten aile yakınları, "Gece çalışma yapılan saatlerde bakım ve yük taşıma denilen raylı araç geliyor. Mehmet Sağlam, aracın geçişini bir süre bekliyor ve araç geçtikten sonra yeniden işini yapmaya devam ediyor. Ancak geçen araç bir süre sonra geri geliyor, aracı fark edemeyince bakım aracı Sağlam’a çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Pazar gününden bugüne yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti" dediler.

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