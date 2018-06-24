BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI
Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle hasta ve engellileri 2'si hasta nakil aracı olmak üzere, 5 araçla sandıklara taşıdı. Edirne Belediyesi'nin 'Alo 188'i arayan sağlık sorunu bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından evlerinden alınarak sandıklarının bulunduğu okullara götürüldü. Oylarını kullananlar daha sonra yeniden aynı araçla evlerine bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Trakya sandık başında (4)
BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle hasta ve engellileri 2'si hasta nakil aracı olmak üzere, 5 araçla sandıklara taşıdı. Edirne Belediyesi'nin...
BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI
YORUM EKLE