Trakya sandık başında (4)

BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI

Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle hasta ve engellileri 2'si hasta nakil aracı olmak üzere, 5 araçla sandıklara taşıdı. Edirne Belediyesi'nin 'Alo 188'i arayan sağlık sorunu bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından evlerinden alınarak sandıklarının bulunduğu okullara götürüldü. Oylarını kullananlar daha sonra yeniden aynı araçla evlerine bırakıldı.



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