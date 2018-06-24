Trakya sandık başında (2)

VALİ ÖZDEMİR VE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN OY KULLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan oylarını kullandı. Vali Özdemir, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na geldi. İkinci kattaki 1086 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Vali Özdemir, eşi Nurcan Özdemir ile birlikte oyunu kullandı. Edirne seçim güvenliği konusunda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Özdemir, "Öncelikle seçim ülkemize milletimize hayırlısı olsun. İl genelinde sabah itibariyle seçim başladı. Seçim güvenliği anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bin 500 kadar güvenlik görevlisiyle gerekli tedbirleri aldık. Edirne halkı hassas ve herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

GÜRKAN: YÜZDE 90 KATILIM TAHMİN EDİYORUZ

Edirne Belediye Recep Gürkan ise oyunu İlhami Ertem Anadolu Lisesi'ndeki 1229 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından konuşan Gürkan, "Türkiye'de seçmenlerin özgürce oy kullandığı bir seçim olmasını diliyoruz. Edirne 304 bin seçmenimiz var. Tahminimiz yüzde 90 oranında bir katılım olacaktır. Milletin iradesinin üzerinde hiç bir irade yoktur. Seçimlerin bütün ülkemize milletimize hayırlısı olmasını diliyorum. İnanıyoruz ki millet en doğru tercihi yapacaktır. Bizler siyasetçiler olarak milletin sandığa yansıyan iradesini başımızın üzerine koyup, o iradenin yaşama geçmesi için müdahalemizi sürdüreceğiz" dedi.



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