Trakya Kalkınma Ajansı Edirne’de toplandı

TRAKYA Kalkınma Ajansı, Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında Edirne’de gerçekleştirdi.

Edirne Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni teşkilat yapısı hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verildi ve Bakanlığın Kalkınma Ajansları için oluşturduğu yeni çalışma programlarının usul ve esasları anlatıldı. 2019 Yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantının sonunda coğrafi işaret alan ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi.