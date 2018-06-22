Trakya gümrüklerinde 15 günde 8 bin 162 oy kullanıldı

EDİRNE'de, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için konulan 8 sandıkta, 15 günde 8 bin 162 seçmen oy kullandı.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan ve seçmen kayıt listelerinde yer alan seçmenlerin oy kullanması amacıyla sınır kapılarına sandıklar kuruldu. Edirne İl Seçim Kurulu tarafından konulan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule'ye 5, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 1 ve Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na 2 olmak üzere 8 sandıkta, oy kullanma işlemi 7 Haziran'dan itibaren başladı. Edirne İl Seçim Kurulu Başkanlığı verilerine göre, 15 günde Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında toplam 8 bin 162 seçmen oy kullandı.

Almanya'dan yıllık izni için Türkiye'ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Yurdagül Dönmez, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Frankfurt'tan geliyoruz, eşim orada kullandı. Bende burada kullanmak istedim. Desteklediğimiz partinin kazanmasını istiyoruz. Hayırlısı neyse o olsun memleket için. Yaz tatilimizi İstanbul ve Adapazarı'nda geçireceğiz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×