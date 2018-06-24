Trakya'da seçim (8)

KEŞAN'DA, AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMA

Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti'liler, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması üzerine kutlama yaptı.

Keşan'da AK Parti'liler, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin ilçe başkanlığı önünde toplanıp, sonuçları bekledi. Büyük oranda açıklanan ve resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı'nın önde olması üzerine partililer, kentte kutlamalara başladı. Tekel Meydanı'nda toplanan bazı partililer oluşturdukları kortej eşliğinde davul zurnalarla yürüyüş yaparken, bazıları da araçlarla şehir turu attı.



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