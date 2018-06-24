Trakya'da seçim (7)

TEKİRDAĞ'DA ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI

Tekirdağ'da sandık başlarında önlem alan polis ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 17 kişiyi oy kullanmaya geldikleri yerlerde gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'ü cezaevine teslim edilirken, 13 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Trakya genelinde okullarda sayımı biten oy sandıklarının ise seçim kurullarına götürülmesine devam edildiği belirtildi.



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