Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de kutlama programı Vali Günay Özdemir'in koltuğunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Sıla Polat'a bırakmasıyla başladı. Valilik makamına oturan Elif Sıla, kentin bazı sorunlarına dikkat çekmek istediğini ifade ederek, "Kendimi mutlu hissediyorum, yarının büyükleri olarak böyle şeylere tanık olmak güzel bir duygu. Bugün Edirne'nin sorunları üzerine durmak istiyorum. Engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yapmak istiyorum. Okullarımıza engelli asansörü yapılması gerekiyor. Görme engelliler için yapılan tırtıklı yollara araçların park ettiğini görüyorum. Halkımızı bu konuda bilgilendirmenin uygun olacağını düşünüyorum" dedi. Elif Sıla Polat'a aynı okuldan arkadaşları Gözde Namlıca, Ali Cenker Arda da eşlik etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir daha sonra Çanakkale, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen öğrencileri kabul etti. Vali Özdemir, "Her yıl yaptığımız Balkan Çocuk Şenliği'ne katıldığınız için teşekkür ederim. Çocuk Şenliği özellikle 23 Nisan Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş. Çocuklarımız geleceğimizin büyükleridir. Sadece Türk çocuklarına değil dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramdır" dedi.

Kentte yabancı öğrencilerin de katıldığı 9'uncu Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde devam eden etkinliklerde öğrenciler toplanan kalabalığı geleneksel gösterilerini sundu.

KEŞAN'DA HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. İlk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile öğrenciler adına ise Yekta Baydar İlkokulu öğrencisi Doruk Bulut Gürsoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Buradaki tören, öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuması, ardından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Garnizon Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve öğrenciler tarafından oluşturulan kortej, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Etkinlikler, öğretmen ile öğrencilerden oluşan koronun konseri ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı. Törenlerde Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, program daha sonra sahil dolgu alanında devam etti. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, gösteri yaptı. Tekirdağ'ın çeşitli okullarından gelen öğrencilerin gösterileri ve yöresel oyunları, Sahil Amfi Tiyatro'yu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Şenliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORLU'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki törenler, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün'ün Atatürk Meydanı'nda anıta çelenk sunumuyla başladı. Ünilever İlkokulu'nda devam eden etkinliklere Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ile protokol üyeleri katıldı. Okulun 2/C sınıfı öğrencisi Zeynep Erdoğan giydiği asker kıyafeti ile 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz'ün yanına giderek asker selamı verdi. Tümgeneral Yüz de küçük kıza selam vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

LÜLEBURGAZ'DAKİ ETKİNLİKLER

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kutlama törenleri eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı'nda devam eden programa katılan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Tugay Komutanı Albay Yavuz Bal ve Belediye Başkanı Emin Halebak; halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98'inci kuruluş yıl dönümünde yine bir Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda coşkuyla, sevinçle, kıvançla, milletçe bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Şiirlerin okunmasından sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Yerli ve yabancı öğrencilerin gösterilerini sunmasından sonra tören bitti.



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