Trafolar bu kez emniyet kemerinin önemine dikkat çekti

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'daki elektrik trafoları, klasik görüntüsünden uzaklaştırıldı ve grafiti sanatçıları tarafından sprey boyalarla boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Uuludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 2017 yılının Kasım ayında başladığı “Trafolar Konuşuyor” projesi ile trafolar üzerine grafiti sanatçıları tarafından mesajlar yazıldı ve çeşitli resimler çizildi. Şirket, son olarak Mustafakemalpaşa İlçesinde yer alan trafo binasına “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar” mesajını yazdırdı.

UEDAŞ, hizmet bölgelerinde uygulamayı sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi olan “Trafolar Konuşuyor” ile emniyet kemeri kullanımını artırarak, vatandaşları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek için son olarak Mustafakemalpaşa İlçesinde yer alan trafo binasına “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar” mesajını yazdırdı.

“Emniyet kemeri hayata bağlar” mesajını grafiti sanatçıları aracılığıyla trafo duvarına işleten şirket, böylelikle bölge genelindeki birçok trafoyu sosyal mesajla renklendirmiş oldu. Uygulamayı yerinde inceleyen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin ve Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’den projeyle ilgili bilgi aldılar.

HİZMET BÖLGESİNDE 32 TRAFODA SOSYAL MESAJ

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 32 trafoda boyama çalışması başlatılırken, Bursa’da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 20 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.



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