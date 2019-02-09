Trafikte kavga eden sürücüler, tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı

BURSA’da, iki sürücü arasındaki şerit ihlali nedeniyle çıkan 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili başlatılan savcılık soruşturması, tarafların uzlaşmasıyla kapandı. Kavgada yaralanan Fatih Turan'ın isteği üzerine İsmail S., Bursa İlker Çelikcan Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Turan, “Trafikte yaşadığımız olayı, uzlaşmamız sonucu hastaneye tekerlekli sandalye bağışıyla tatlıya bağladık" dedi.Olay, geçen yıl Kasım ayında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi, İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Fatih Turan (33) ile İsmail S. (45) arasında trafikte şerit ihlali nedeniyle çıkan tartışması, kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih S. yaralandı. İki sürücü polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Yapılan soruşturmanın ardından İsmail S. hakkında 'kasten yaralama' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.'MAHKEME KAPISINDAN KURTULDUK, HAYIRLI İŞ YAPTIK'Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci, dosyayı, uzlaşma kapsamında olduğundan, uzlaştırmacı memur Hatice Bağın’a verdi. Bağın, iki tarafı bir hastaneye tekerlekli sandalye bağışı karşılığında uzlaştırdı. Bursa’da hayır kurumlarına ve yardıma muhtaç insanlara elinden gelen yardımı yaptığını belirten esnaf Fatih Turan, “Hatice Hanım, telefonla arayıp uzlaşma konusunu anlattı. Ben de bir hayır kurumuna tekerlekli sandalye alınması karşılığında anlaşabileceğimi söyledim. İsmail S., 500 lira değerinde tekerlekli sandalyeyi Bursa İlker Çelikcan Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne bağışta bulunup, makbuzu uzlaştırmacı memura verdi. Şüpheli yaralama suçundan ceza almaktan kurtuldu. İkimiz de mahkeme kapılarından kurtulduk. Boş yere mahkemeleri meşgul etmedim. Güzel bir bağış oldu. Böyle olaylarda insanları uzlaşmaya davet ediyorum” dedi.

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