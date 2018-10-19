Trabzonlu 30 kadın Derik'i gezdi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı himayesinde yürütülen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgeleri arasında başlatılan 'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında 30 Trabzonlu kadın, Mardin'in Derik ilçesine geldi. Trabzon ve Mardin'de yaşayan kadınların birlikte bir pazar kurarak satış yapması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi ve Mardin Kızıltepe Trabzonspor Derneği Başkanı İbrahim Aydın ile birlikte Derik ilçesine gelen Trabzonlu kadın kafilesi, Kaymakam Hakan Kafkas ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan tarafından karşılandı. Trabzonlu kadınlar ilk olarak, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün makamında bombalı saldırıya uğrayarak şehit olduğu eski kaymakamlık binasının yerine yapılan ve inşaatı devam eden yeni hükümet binasını ziyaret etti. Trabzonlu kadınlar, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı ve yapımı devam eden yeni belediye binasını gezdi.

İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, bakanlığın başlattığı Kardeş Şehirler projesi hakkında kısa bilgiler vererek, Güneydoğu ile Karadeniz bölgesi arasındaki önyargıların kaldırılmasını hedeflendiğini belirtti ve şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu kardeş şehirler porojesiyle birlikte biz Güneydoğu ile Karadeniz arasındaki ön yargıların kaldırılması, hayatın her alanında dayanışma, kaynaşma adına 30 kadınla Trabzon'dan Mardin'e geldik. Mardin'de buradaki kadın sivil topluluklarıyla beraber Tarbzonlu kadınlar birlikte bir pazar oluşturacak, yöresel ürünler sergileyecek. Burada amaç birliktelik oluşturmak. Ön yargıları ortadan kaldırmak ve farkındalık yaratmak. Burada kardeşliğimizin pekişmesi, birbirimizi daha iyi anlamamız, birbirimizi tanımamız adına bu proje çok kıymetli olur. Derik'te de rahmetli şehit kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına, buradaki hatırasına bir vefadır. Trabzonlu kadınların, kendi Trabzonlu şehitlerine sahip çıkmasıdır. Biz hep söylüyoruz, Derik'teki yaşanan hadise, hiç bir zaman Derik halkına yansıtılamaz, bu bir terör eylemidir. Dolayısıyla bizim kardeşliğimize hiç bir zaman gölge düşürmeyecektir" dedi.

Trabzon Kadın Yaşam Merkezi Başkanı Cavidan Yılmaz da, Derik'te zeytin olduğunu burada öğrendiğini ifade ederek, "Proje kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e gelip gidiyoruz. Kadınlarmızın üretikleri ürünleri Güneydoğu'ya getirip, buradaki kadınlarla buluşturup, bir pazar kuracağız. Bu pazar içerisinde de kadınlarımızın el sanatlarıını, kültürel zenginliğimizi paylaşacağız buradaki kadınlarla. Buradaki kültürü de bizler öğrenmiş olacağız. Bir nevi kültür alışverişi içerisinde olacağız, kadınlarla dayanışma gerçekleştireceğiz. Kaynaşma, tanışma amacıyla bu yolcuğluğa başladık ve ayrılırken üzülerek ayrılıyoruz. Şehit Kaymakamımızı rahmetle anıyoruz. İlk defa Derik'e geliyoruz. Yeni kaymakamımız bize Derik'i gezdirdi. Zeytin Festivali yapıldığını duyduk. Derik'te zeytin olduğunu bilmiyorduk, bu vesileyle Derik'i tanımış olduk" diye konuştu.

Tarbzonlu kadınlar akşam saatlerine doğru ilçe merkezinden Mardin'e geçtiler.

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