Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON'da, sosyal medyada paylaşılan 'buzağı destekleme ödemesine' haciz konulmasına ilişkin, 'Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne' yazılı Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen belge sahte çıktı. Yapılan incelemede üzerinde değişiklik yapıldığı tespit edilen belgenin sosyal medyada paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen buzağı destekleme ödemesine haciz konulmasına ilişkin karar yazısı sahte çıktı. Bir bankanın hukuk birimi, Trabzon İcra Dairesi'ne başvurarak hayvancıkla uğraşan O.B.'nin borçları nedeniyle, alacağı buzağı destekleme bedeline haciz konulmasını talep etti. İddiaya göre, talep üzerine icra dairesi cevap yazısında, 'Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne' ifadelerine yer verdi. Bu ifadelerin yer aldığı belge sosyal medyada paylaşıldı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen belgede değişiklik yapılarak, sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Belgede sahtecilik yapıp, sosyal medyada paylaşımı ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.



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