Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, kazada yaşamını yitirdi (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon’un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse çarptığı kazazda yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, eşi Nergiz ve kızı Çiçek’in (11) yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Osman Akyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Burak Yürüten ile polisler katıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2’nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu emniyet müdürlüğü binası önüne getirildi. Bu sırada kızı Çiçek, "Bu benim babam olamaz" diyerek ağladı, tabuta sarıldı. Acılı kızı annesi Nergiz ile İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, Emniyet Müdürü Ayhan Akduman’ın özgeçmişi ile Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin ardından Akduman’ın cenazesi polis memurlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Cenaze defnedilmek üzere İzmir’e gönderildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Trabzon'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobili ile otobüse çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman'ın yaşamını yitirdiği kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüse çarpan otomobilin ardından kaldırıma çıktığı görülüyor.



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