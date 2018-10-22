Toy kuşları için Yalova'dan Muş'a pedal çevirecek

YALOVA’da yaşayan aktivist Fuat Gülşen (62), Muş’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşlarının yeniden çoğaltılması ve korunması için yaklaşık 1500 kilometre yol katederek bu şehre gidecek.

Daha önce darbe ve terörü lanetlemek amacıyla İstanbul’dan Trakya’ya, İzmir deltada nesli tükenmekte olan flamingoların kurtarılması için de İzmir’den Mersin’e pedal çeviren aktivist Fuat Gülşen, şimdi de Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Muş’ta 295 tane gözlemlenen toy kuşu için yola çıktı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Fuat Gülşen’i ailesi uğurladı. 30 yıla yakın profesyonel dağcılık ve bisiklet sporu yaptığını belirten Gülşen, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Gülşen, "Yıllardır bisiklet kullanıyordum. Nasıl ilham aldım, hayvanları görünce. Onların ağzı var, dili yok. Koruma altında değiller. Kendilerini savunamıyorlar. Ben de kendimi onlara adadım. Destek amacıyla pedal çevirmeye devam ettim. Şimdi de Muş’taki toy kuşlarının çoğalması için, onları korumak için pedal çevireceğim, tekrar doğaya kazandırmak için pedal çevireceğim; çünkü bizler yokken onlar vardı. Biz geldik işgal ettik. Binalar diktik. Doğayı yok ettik. Ormanları yok ettik. Dikkat çekmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Günde ortalama 70-75 kilometre yol katetmeyi planladığını söyleyen Gülşen, 20 gün içinde Muş’a varabiliceğini belirtti. Hiçbir sponsor desteği almadığını, sosyal medya üzerinden birçok kişinin kendisine manevi anlamda destek olduğunu söyleyen Gülşen, "Şimdiye kadar toplam pedal çevirdiğim mesafe 5 bin kilometreyi geçti. Kuşların kurtarılması için Muş Valiliği harekete geçti. Muş Alparslan Üniversitesi destek verecek. Muş Bisikletliler Derneği ve Yalova’daki Bisikletliler Derneği sosyal medyadan bana büyük destek verdiler" diye konuştu.

Nesli dünyada hızla tükenen bir kuş türü olan toy, özellikle yasa dışı avcılık nedeniyle nesli tehdit altında bulunuyor. Türkiye’de 500 adet gözlemlenen kuş türünün 295’inin ise yapılan gözlem sonucu Muş Ovası’nda bulunduğu tespit edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×