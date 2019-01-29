Torununa yardım edebilmek için okuma yazmayı öğrendi

NİĞDE'de kendisinden yardım isteyen torununa yardımcı olamayan Gülseren Ayık (55), okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Okuma- Yazma Seferberliği' kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa giden Ayık, okuma yazma öğrendi.​Halk Eğitim Merkezi'nde açılan okuma- yazma kursunda eğitim alan Gülseren Ayık, öğrenmenin yaşının olmadığını belirtti. Artık okuyup yazabildiğini, ilkokula giden torununa derslerinde yardım edebildiğini ifaden eden Ayık, kursu tamamlayıp sertifikasını almak için çok çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün derse girdiğini, aldığı eğitimin hayatını kolaylaştırdığını kaydeden Gülseren Ayık, "Çocuklarımın yanına gitmiştim. Torunum, 'Anneanne dersime yardım edebilir misin?' diye sorduğunda, okuma yazma bilmediğimden yardım edemedim ve çok üzüldüm. O an okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Eşimin de desteğiyle Halk Eğitim Müdürlüğü'ne gelip kayıt oldum. Şimdi okuma yazmayı öğrendim. Artık torunuma derslerinde yardım edebileceğim" dedi.Aynı kursa gelen ve Tapu Müdürlüğü'nde yaşadığı bir sorun sonrası okuma yazma öğrenmeye başladığını belirten Perihan Çetinkaya (60) ise, "Bizim tapu işlerimiz vardı. Okuma yazma bilmediğim için ne imza atabildim, ne de orada yazanları okuyabildim. Ben de parmak basmıştım. Orada biraz uğraştığımdan zoruma gitti ve okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Komşum bu okuma yazma kursuna geliyordu. Ben de öyle başladım. Şimdi imzamı da atıyorum, yazıları da okuyabiliyorum" diye konuştu.

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