Torosların eteğinde yoğun kar Mersin’i teslim aldı

MERSİN’de, Torosların eteğindeki yerleşim yerlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mut, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerindeki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Balkanlardan gelen soğuk hava nedeni ile kar yağışı Mersin’in yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürerek hem mahalle yollarını ulaşıma açıyor hem de vatandaşların can ve mal güvenliğine karşı tedbirler alıyor. Gün içinde kapanan birçok yolu defalarca ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.

Aydıncık, Mut, Silifke ilçeleri ile Karaman'a bağlayan yollarda Mersin Büyükşehir Belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları sürüyor. Mut ilçesinde de bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi. Ekipler, zincir ve kar lastiği olmayan sürücülere geri dönmeleri uyarısında da bulundu.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Mut, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.



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