Torku, enflasyonla mücadeleye devam edecek

KONYA Şeker Fabrikasının iştiraki olan Torku, enflasyonla top yekün mücadelede 2019 yılında da devam etme kararı aldı.

Torku tarafından yapılan açıklamada, ''Ülkemiz ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve kurdaki dalgalanma nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilerek ekonomik dengelenmenin sağlanması için 2018 yılının Ekim ayında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına destek veren grubumuz, kampanya neticesinde enflasyondaki yavaşlamanın nihai sonuca yani kontrol edilebilir ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak tek haneli düşük enflasyon oranı hedefini ülkemizin gerçekleştirilebilmesi için kendi üzerine düşeni yapmaya ve bu çerçevede 31 Aralık 2018’de sona ereceği ilan edilen kampanyayı 2019’da da devam ettirmeye karar vermiştir.''denildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

''Ekonomik dengelenme, spekülatif ataklar, kurdaki oynaklıklar sebebiyle ekonomimizde yaşanan dalgalanmalar, ülkemiz ekonomisini hedef alan saldırılar üreticiden tüketicisine ülkemizdeki herkesin, her kesimin, her sektörün ve her kurumun ortak sorunudur. Ancak bu saldırıların ve oluşan dalgalanmanın en çok etkilediği kesim ekonomik faaliyeti alternatifsiz olan, tarımsal üretimden başka iş alanı ve gelir kaynağı olmayan çiftçilerdir. Konya’daki 50 bin, Türkiye genelindeki 900 bin ortağımızın ekonomik faaliyetini sürdürebilmesi, yani ekip biçmeye, hayvancılık yapmaya devam edebilmesi, ekonomideki çarkların işlemeye devam etmesine ve alış verişin sürmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Hatırlanacağı gibi “Türkiye Kazanacak” ifadesiyle hedefi tayin edilen Enflasyonla Topyekûn Mücadelede Programı çerçevesinde grubumuz da Torku markalı ürünler içinde maliyet analizleri çerçevesinde indirime uygun ürünler ve ürün gruplarıyla (maliyet ile satış fiyatı arasında alınabilecek boşluk bulunan ya da göğüslenebilir maliyet altına satış yapılabilecek) yüzde10 indirim kampanyasında kampanya başlar başlamaz yer almış,kampanyanın başlangıcından kısa bir süre sonra da ilk indirim yaptığı ürün grubunu yeni ürünler ilave ederek indirim yaptığı ürün grubu sayısını arttırmış, kampanyaya bir farklılık daha getirerek tüketiciye yönelik ürünlerin dışında tarımsal ürünün arz güvenliğine katkı yapabilmek amacıyla çiftçilerin kullandığı bazı girdilerle de indirim yaparak enflasyonla mücadelenin alanını üretime doğru genişletmiştir. Kampanyanın hedef tarihi olan 2018 yılının son günü tüm ürün gruplarında maliyet analizi yapan ve kampanyanın hedef süresinin bitmesine, elde edilen ve enflasyonun yönünün aşağı çevrilmesini sağlayan başarıya rağmen ülkemizin enflasyon ile mücadelesinin henüz bitmediğini, bu mücadelede geri adım atarsak kazandığımız mevzileri de kaybedebileceğimizi değerlendirmiş ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyasını ara vermeksizin 1 Ocak 2019’da itibaren devam ettirmeye karar vermiştir. Bu çerçevede grubumuz yine Torku markalı ürünler içinde maliyet analizleri çerçevesinde indirime uygun ürünler ve ürün gruplarıyla maliyet ile satış fiyatı arasında alınabilecek boşluk bulunan ya da göğüslenebilir maliyet altına satış yapılabilecek ürünlerde %10 indirim yapmaya devam edecektir.

Bizim başka vatanımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kimseden medet beklemeyeceğiz. Kendimiz başaracağız ki başımız dik kalacak, ekonomimizi ve huzurumuzu hedef alanlar hüsrana uğrayacak. Torku olarak da biz ekonomin her cephesinde olduğu gibi enflasyon cephesinde de yerimizden ayrılmıyor, mücadeleye devam diyoruz. Bu topraklara kökten bağlıyız, Türkiye’nin kazanması için enflasyonla mücadele kampanyasına yeni yılda da devam ediyoruz.

Çoğu gitti, azı kaldı. Enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz, ekonomimizi hedef alanları el ele vererek yeneceğiz.''

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×