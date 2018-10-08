Törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi sağlık müdürü yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri sırasında bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi törende bulunan İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Öğrenci daha sonra tören alanında bulunan ambulansta tedavi edildi.

Burdur'da Amatör Spor Haftası kutlama programı, Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım ile antrenörler, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Programda konuşan Orhan Kemerkaya, "Amatör Spor Haftası'nı kutlama etkinliklerinin amacı halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının özendirilmesi, il spor merkezlerindeki çocukların müsabaka tecrübesi kazanması, başarılı sporcuların halka tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması ve ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması" dedi.

Tören halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle sona erdi. Tören sırasında bayılan lise öğrencisi Önder Seven'e ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Öğrenci daha sonra ambulansa götürülerek tedavi edildi.

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