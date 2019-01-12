Torbalı'da yağmur nedeniyle taşan çay, köprüye zarar verdi

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()- İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Fetrek Çayı'nda taşkına neden oldu. Çay üzerinden geçen köprünün bazı bölümleri yıkılırken, yol, araç geçişine kapatıldı. Ayrıca İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı, bu duraktaki seferler iptal edildi.

Torbalı ilçesinde yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle dün akşam Fetrek Çayı taştı. Kereviz, pırasa ve brokoli gibi ürünler, ekili 50 hektar tarım arazisi ve bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri, su baskınından olumsuz etkilendi. Ayrıca çayın üstünden geçen tek şeritli beton köprünün bazı bölümleri yıkıldı. Arslanlar, Şehitler ve Eğerci mahallelerini Torbalı ilçe merkezine bağlayan köprüdeki ulaşım kapandı. Bölge sakinlerinin ilçe merkezine gitmek için Çaybaşı- Torbalı yolunun kullandığı belirtildi.

Menderes'in Bulgurca Mahallesi'ndeki su kanalı, yağışlardan dolayı taşınca, Pancar Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskını oldu. İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı. Bu durakta seferler iptal edildi. Ulaşım diğer istasyonlardan ESHOT otobüsleriyle sağlanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi, Devlet Su İşleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri, kentteki olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışma yürütüyor. Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi'nin, zarar tespiti için de çalışma başlattığı belirtildi.

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