Toprak testi yapım kursuna ilgi büyük

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde açılan kursla, tarihi antik çağlara dayanan eskiden gıda maddelerinin tamamının saklandığı toprak testinin yapımı öğretiliyor. Bir mahalledeki 19 kadın kil ve çamuru yoğurarak, geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Bir zamanlar yoğun olarak yapılan ancak buzdolabının çıkışıyla unutulan toprak testinin yapımı, Dont Mahallesi'nde açılan kursla geleceğe aktarılıyor. Testi kültürünü devam ettirmek isteyen mahallenin kadın sakinleri, İŞKUR öncülüğünde açılan kursa ilgi gösterdi. Kurs öğreticisi Fatma Köse gözetiminde bir araya gelen kadınlar, kil ve topraktan yapılan testiyle ilgili bilgi ve becerilerini arttırdı. Dont Mahalle Muhtarı Mustafa Köse, "Ninelerimizden, dedelerimizden bize yadigar olan testilerimiz kaybolma noktasına geldi. Kadınlarımız köyümüzde bu gelenek ölmesin diye her yıl sembolik olarak imece usulü ile testi yapımını sürdürüyor. Eğer gelecek nesillere testi yapımını öğretemezsek, bu kültür ortadan kaybolup, gidecek. Sahip çıkılmasında yarar olduğunu gördüğümüz için bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Hatta her yıl Dont Testi Şenliği gerçekleştiriyoruz" dedi.



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