Toprak altında kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, atık su borusunun toprak altında kalan bölümünde sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kent merkezindeki Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede toprağın altından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler, sesin geldiği noktayı kazdı. Yavru bir kedinin atık su borusunun toprak altında kalan kısmında sıkıştığını belirleyen görevliler, ölmek üzere olan kediyi kurtardı. Yavru kedi, tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veterinerce tedavi altına alındı.



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