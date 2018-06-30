Toplu ulaşım araçlarında unutulanlar arasında işitme cihazı da var, tapu da

BURSA'da toplu taşıma araçlarında vatandaşların unuttuğu eşyalar arasında işitme cihazından tapuya, bastondan yağlıboya tabloya kadar birçok eşya bulunuyor. Depoda bir süre muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinde unutulan eşyaları Osmangazi İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda saklıyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazı, arsa tapusu, araç ruhsatı, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi yüzlerce eşyanın yanı sıra yüklü miktarda para da bulunuyor. Depoda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor.

BURULAŞ'a bağlı araçlarda unutulan tüm eşyaların depoda toplandığını söyleyen Kayıp Eşya Bürosu'nda görevli Havva Çetin, "En çok mevsimlik eşyalar geliyor. Kış aylarında şemsiye, bere, okullar açıkken öğrencilerin kullandığı eşyalar, resim çantaları, melodikalar, gözlükler ve cep telefonları, kimlik, BuKart hatta pasaport bile geliyor. Bu zamana kadar gelen en ilginç eşyalar arasında tapu, işitme cihazı geldi. Hatta bir seferinde takma diş gelmişti. Vatandaşımız mahcup şekilde gelip takma dişini almıştı" dedi.

EŞYALAR ALINMAZSA SATILARAK BAĞIŞ YAPILIYOR

Unutulan eşyaların kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Çetin, vatandaşların BURULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarında unuttukları eşyaları bu süre içinde geldiklerinde alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağış yaptıklarını söyleyen Çetin, "Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz." diye konuştu.

Eşyaları ilk günkü gibi sakladıklerı için olumlu tepki aldıklarını belirten Havva Çetin, "Bize teşekkür ederek memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Umarız bir daha kaybetmezler ama şayet kaybederlerse, bulunmaz diye peşini bırakmasınlar, mutlaka Kayıp Eşya Büro'suna başvursunlar" ifadelerini kullandı.



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