TOKi'den Konut Sahibi Olmak İsteyenler İçin Büyük Fırsat!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olamayan vatandaşları konut sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Az peşinat ve düşük taksit gibi avantajlarla, kuralı ve kurasız satışlarla konut sahibi olunmasında yardımcı oluyor.

İstanbul dahil 10 ilde 6’sı engelliler için olmak üzere toplam 1.117 konut için başvuru yapılabiliyor.

AÇIK SATIŞ FIRSATIYLA SEÇME ŞANSI VAR

TOKİ’nin açık satış yaptığı konutlarda seçme şansı mevcut. Başvuru önceliğine göre alım yapılırken, daireyi seçme şansı da vatandaşa veriliyor. Balıkesir, Bitlis, Osmaniye, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu ve Tokat olmak üzere 7 ilde 862 konuta başvuru yapılabilmekte. Kura ile satışa sunulan 258 konut ise Burdur, İstanbul ve Kocaeli’de yer alıyor.

FİYATLAR HAKKINDA

Gelir durumuna ve daireye göre fiyatlarda değişiklik görülebiliyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en az 114 bin liradan başlıyor. Taksitlerde ise 180 ay vadeye bölünerek 557 liradan başlama fırsatı sunuluyor. Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

240 AYA KADAR VADE

Alt gelir grubu için yüzde 12 peşinat, 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat, 240 ay vade sunuluyor. Orta gelir grubunda ise yüzde 10 peşinat 120 ay vade, yüzde 20 peşinat 180 ay vade seçenekleri bulunuyor.

İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

TOKİ borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 20 indirim kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya 21 Nisan tarihinde başlamıştı. Kampanya için son tarih ise 28 Mayıs. Son başvurular bu tarihte alınacak. Taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcun tamamını ya da yüzde 25’ini peşin ödeyecek konut sahipleri bu indirimden yararlanabilmekte.

GELİR DURUMUNDA ÜST LİMİT 6.500 TL

Alt gelir grubuna yönelik projelerden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurmak için şu şartları taşıması gerekiyor:

-Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının TOKİ’den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç),

-Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olması,

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL (İstanbul’da 7.500 TL) olması.