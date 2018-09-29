İstanbul () - TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti.
Enver Turan bugün son yolculuguna uğurlanacak. Turan, ikindi namazına müteakip Yenibosna Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti
İstanbul () - TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti. Enver Turan bugün son yolculuguna uğurlanacak. Turan, ikindi namazına müteakip Yenibosna Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İstanbul () - TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti.
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