Tokat’ta ‘Türk Dünyasına Genç Bakış Çalıştayı’ yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()-TOKAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Türk Dünyasına Genç Bakış çalıştayı düzenlendi.

Gençlik Merkezi, TÜDİK ve BİGENÇ işbirliği ile düzenlenen çalıştay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde yapıldı. İki gün sürecek olan çalıştayın ilk gününde, Türk dünyası olarak adlandırılan coğrafyada bulunan ülkelerin temel olarak siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunlarına ve eksikliklerine rasyonel yaklaşımla, akıl ve mantık çerçevesinde uygulanabilir çözümler sunulması hedeflendi. Düzenlenen çalıştaya Türk Dünyası İşbirliği Konseyi (TÜDİK), Bilinçli ve İdealist Gençlik (BİGENÇ) temsilcileri Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda genç katıldı.

Çalıştayda açılış konuşmasını Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmaz yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise “Bugün burada siz değerli kardeşlerimiz geleceğimizle ilgili, günümüzle ve Türk dünyası ile ilgili birçok şeyi paylaşacaksınız. İnanıyorum ki bunun sonucunda birçok kazanımlar elde edeceksiniz. Bizler, sizlerin fikirlerini ve düşüncelerini çok ama çok önemsiyoruz. Genç denilince hayata yeni başlamış, tecrübesiz bireyler düşünülmemeli. Ben bu tarz bir bakış açısını asla kabul etmiyorum. Genç kardeşlerimizin de fikirleri çok önemli ve değerlidir. Sizler, bizim dinamiğimizsiniz. Ayrıca çok dinamik genç bir nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. Birçok ülkede bu potansiyel yok. Siz değerli genç kardeşlerimiz her anlamda Türkiye’nin daha da büyümesi ve gelişmesinde çok önemli rol oynayacaksınız. İnanıyorum ki son 15 yılda aldığımız bu enerji, önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Sizlerin enerjisi varsa bu ülkenin enerjisi var. Sizler, hem ülkemize hem de Türk dünyasına çok ama çok önemli şeyler katacaksınız. Sizler sayesinde inanıyorum ki geleceğimiz çok daha parlak olacak. Türk ve İslam dünyası üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir ve beraber olarak bozacağız ve dimdik duracağız. Omuz omuza verip tüm kardeş ve gönül coğrafyamızı da büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAFLI