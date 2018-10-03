Tokat'ta TOKİ heyecanı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tokat'ta yapılan konutların kura çekiminde 436 kişi ev sahibi olma sevinci yaşadı.TOKİ tarafından Dedeli Mahallesi'nde yapılan alt gelir grubu 2+1 odalı 292, 3+1 odalı 144 konut için Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çekilişe çocuklarıyla ve bireysel olarak katılan adaylar büyük heyecan yaşadı. 2 bin 299 kişinin başvurduğu konutlar sahiplerini bulurken, salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlar ev sahibi olmanın mutluluğuyla salondan ayrıldı.Kura çekimi hakkında bilgi veren TOKİ Proje Uzamanı Hüseyin Ayhan, "Bugün burada 436 konutun kuralarını çekiyoruz. 292 adeti emekli grubundan konutumuz. 144 adedi de orta gelir grubu dediğimiz 3+1 nitelikli konutlar. Burada emekli vatandaşlarımızdan toplam başvuru sayısı 1864 emeklimiz başvurdu. 3+1 nitelikli konut içinde toplam 435 başvuru yapıldı" dedi.'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Kura çekimi sırasında isimlerini duyan vatandaşlar mutluluk yaşadı. Eşi Cemal Gülhan'ın isminin okunması duyan Semra Gülhan, ayağa kalkarak yanındaki oğluna sarıldı. Eşi Cemal Gülhan'ı telefonla arayarak haber veren Semra Gülhan, "Çok sevinçliyim. Devletimize teşekkür ediyorum. Eşime de haber verdim o da çık mutlu oldu" diye konuştu.

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