Tokat'ta off road grubuna kar engeli

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Extreme Off Road Kulübü üyeleri, kar safarisi düzenledi. Akbelen Yaylası'na giden grup, zirveye 1 kilometre kala 70 santimetre kar engeline takılınca geri döndü.

Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri, 1600 rakımlı Akbelen Yaylası'nda kar safarisi planladı. 14 araçlık Tokat ExtrEme Off Road ekibine, Tokat Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de eşlik etti. Akbelen Yaylası'na gitmeye çalışan ekip, yolda zorlu anlar yaşadı. Karda ilerlemekte zorlanılan bazı araçlar arızalandı. Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetre ölçüldüğü bölgede grup üyeleri, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Kara saplanan araçlar ise diğer araçlarla saplandığı yerden çıkarıldı. Tokat Extreme Off Road üyeleri, zirveye 1 kilometre kala, buzlanma nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Tokat Extreme Off Road Başkanı Serkan Özcan, ''Akbelen Yaylası zirveye yaklaştık fakat kar kütüklerinden dolayı ilerleyemedik. Bu işin macerası; aracın batması, araçları çekmek de ekip çalışmasında. Her zamanki gibi yaptık bunu. Eğlendik ve dönüyoruz. Etkinliklerimiz her hafta sonu var. Tokat'ın belirli yerlerine gidiyoruz. Doğayı seviyoruz, doğaya sahip çıkıyoruz, herkesten sahip çıkmasını bekliyoruz. Araçlar arızalandı, diye dönmedik. Hava koşullarından dolayı geri döndük. Kışın off road biraz zordur'' dedi.

Tokat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Alpaslan Altıntaş ise ''Tokat Extreme Off Road Kulübü ile birlikte extreme sporlarına katıldık. Doğa ile iç içeydik. Doğayı fotoğrafladık. Zor şartlarda kalan arkadaşları fotoğrafladık. Tokat'ın güzelliklerini görme imkanı bulduk'' diye konuştu.

