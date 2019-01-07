Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde, eğitime bugün için ara verildi. Yoğun kar yüzünden 231 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tokat'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte Tokat, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt, Zile ilçelerine bağlı 231 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.



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