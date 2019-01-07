Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

EKİPLER KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE EDİYOR

Tokat genelinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşması nedeniyle kapanan yollarının yeniden açılması için Tokat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Erbaa ilçesine bağlı Sokutaş, Canpolat, Keçeci köy grup yollarında greyder ve kar küreme araçları ile çalışma yaptı.

İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü Ekip Amiri Ahmet Ağcalar, ''Ekiplerimiz her zaman hazır. Şu anda 231 köy yolumuz kapalı, bu gece saatlerine kadar bu sayıyı 100'e indirmeyi hedefliyoruz. Bizi aslında yoran asılsız ihbarlar. Vatandaş zincir takmadan, kış lastiği takmadan yola çıkıyor. Sonra 'Ben yolda kaldım' diyor. Ama gittiğimizde kimseyi bulamıyoruz. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Asılsız ihbarda bulunmasınlar" dedi.

Karla mücadele çalışması sonrasında ise 133 köy yolu ulaşıma açıldı.



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