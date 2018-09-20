Tokat'ta 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı geleneği olarak aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Vali Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf kuruluken, önemli günlerde hayır faaliyetlerinde bulunulması şartı getirildiğini belirterek, "Bugün dağıtılan aşureler, 1756 yılında kurulan Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın hayır şartının yerine getirilmesiydı. Bu da vakıf geleneğimizin geçmişten bugüne kesintisiz devam ettiğinin güzel bir göstergesi oldu. 1756 yılında kurulan bir vakfın hayır şartının bugün de çok şükür, yerine getirebiliyoruz. Vakıflar hayır kurumları olarak yaşamaya, yaşattırılmaya devam ediyor" diye konuştu.

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