Tokat'ta 23 Nisan kutlandı

TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki program, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bir grup öğrenci Tokat Valiliği toplantı salonunda Vali Ömer Toraman ile bir araya geldi. Vali Toraman burada bir süre çocuklar ile sohbet etti. Kutlama programı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Törene Tokat Ömer Toraman, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. Kutlama programın öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

SIRASI DEĞİŞEN ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin 'Zeybek' oyunu sırasında 5 yaşındaki Aybüke Selimoğlu'nun ağlaması dikkat çekti. Küçük Aybüke'nin gösterisindeki yerinin değişmesi nedeniyle ağladığını öğrenen öğretmenleri yerini değiştirdi. Bunun üzerine küçük kız oyuna devam etti.



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