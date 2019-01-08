TMSF Başkanı: Yunus Emre Termik Santrali 1,4 milyar liraya satışa çıkıyor/ Ek fotoğraflar

TMSF Başkanı: Yunus Emre Termik Santrali 1,4 milyar liraya satışa çıkıyor/ Ek fotoğraflar

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