TMMOB'dan 'Dünya Gıda Günü' açıklaması: Yeterli gıdaya ulaşılamıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nca 'Dünya Gıda Günü' dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yaşayanların yüzde 22'sinin yeterli gıdaya ulaşamadığı, yüzde 9'unun ise açlık sınırında olduğu belirtildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 'Gıda ve Tarımda Dışa Bağımlılık' ana temalı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Başkanı Saadet Çağlın, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Dönem Sekreteri Melih Yalçın katıldı. Basın toplantısında konuşan Ege Bölge Başkanı Çağlın, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaşayanların yüzde 22'si, yeterli gıdaya ulaşamazken, yüzde 9'u ise açlık sınırında. Bugün hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı 10'u geçmeyen çok uluslu şirketler dünya piyasasına hakim durumda. Küresel ölçekte 4 şirket piyasayı tohumda yüzde 58,2, tarımsal kimyasallarda yüzde 61,9, gübrede yüzde 42,3, hayvansal ilaçlarda yüzde 53,4 oranında kontrol etmekte. Hayvansal üretimde bu oranlar tavukçulukta yüzde 97, domuz ve sığırda ise yaklaşık yüzde 66 düzeyinde. Bütün bunların sonucu olarak kırdan kente göç ile beraber kırsal bölgelerin insan gücü, tarım sektörünün sürdürülebilir yapısını bozacak ve kentlerde emek sömürüsünü derinleştirecek derecede kentlere kaymıştır. Ülkemiz açısından yakın gelecekte yaşanacak en önemli sorun alanı da krizin, tarım ve gıda üretimine yapacağı olumsuz etki olacak. Ağustos 2018 tarihi itibarıyla kendisini daha çok hissettiren ekonomik kriz, geçen ay itibarıyla tüketici enflasyonunu yüzde 25'lere, üretici enflasyonunu yüzde 50'lere taşımıştır. Artan döviz fiyatlarıyla beraber gübre, mazot, tohum ve zirai ilaçta oluşan yüksek fiyat artışlarını üretici karşılayamayacak ve üretimden vazgeçecektir."



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