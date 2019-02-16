Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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